Juve sporca, cinica e vincente: Allegri ora pensa già all'Udinese

di Alberto Mauro

Sporca, cinica e vincente. La Juve è rientrata da Londra con il pieno di motivazioni dopo la conquista dei quarti di Champions, e adesso il testa a testa con il Napoli entra nel vivo, in attesa dello scontro diretto del 22 aprile. Nella settimana della verità i campioni bianconeri hanno dato le risposte che sperava Allegri, a inizio marzo la Juve è ancora in piena corsa su tutti e tre i fronti. Nel giro di otto giorni è arrivata la finale di Coppa Italia con vittoria 1-0 nella semifinale di ritorno contro l’Atalanta, il sorpasso “virtuale” ai danni del Napoli in campionato, ancora a +1 ma con una partita in più, e l’eliminazione del Tottenham in Champions con vista quarti, l’ultima inglese fatta fuori dai bianconeri in Europa era il Manchester Utd nel 1984.



Tutti ottimi segnali per Max Allegri che il giorno dopo la Champions ha voluto tenere alta la tensione a Vinovo con una sgambata contro la Biellese (serie D). In campo Bentancur, Howedes, Sturaro e Szczesny insieme ai ragazzi della Primavera mentre Dybala e compagni erano impegnati nel consueto defaticante post gara. Due a zero per la Juventus, Mandzukic ha proseguito il suo programma di lavoro differenziato e farà il possibile per tornare a disposizione contro l'Udinese, in porta potrebbe tornare proprio Szczesny. Oltre agli indisponibili Bernardeschi e Cuadrado Allegri non potrà contare sugli squalificati Lichtsteiner e Alex Sandro. Da valutare Benatia per una botta alla caviglia sinistra rimediata a Wembley.



