La ndrangheta nella curva Juve, Di Lello attacca: «Querelo Agnelli»

Annuncio di querela per Andrea Agnelli. «Mi onoro di essere un avvocato. Non capisco quale sia il conflitto di interessi, ma certamente Agnelli me lo spiegherà in un processo. Querelerò Agnelli, stiamo valutando se il processo sarà civile o penale». Così ai microfoni di Radio Marte l'ex deputato napoletano Marco Di Lello, che è stato membro della Commissione parlamentare antimafia che ha indagato sui rapporti tra Juve e ultrà. Intervendo all'assemblea degli azionisti giovedì scorso, Agnelli aveva detto: «Abbiamo assistito alla scena, ai limiti se non oltre il conflitto di interessi, dei fratelli Di Lello, entrambi avvocati nello stesso studio legale che porta il loro nome, con uno dei due fratelli che firma la relazione di indagini della Procura federale sulla Juventus e l'altro, allora deputato, che fa il relatore del pur meritorio comitato Mafia e Sport della Commissione Antimafia».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO