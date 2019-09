Juve, gli ultrà disertano la trasferta di Madrid contro gli arresti

Le tifoserie organizzate della Juventus hanno deciso di non partire per la capitale spagnola e disertare così la trasferta dei bianconeri per la sfida di Champions League contro l'Atlético Madrid. È l'ennesimo «sciopero» organizzato dai gruppi ultras, stavolta all'indomani degli arresti fatti dai poliziotti di Torino nell'ambito dell'operazione 'Last Banner' coordinata dal Gruppo Criminalità Organizzata della locale Procura della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA