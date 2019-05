Juventus a caccia dell'allenatore: no Guardiola, pazza idea Mourinho

di Bruno Majorano

Nella turbolenta estate del 2014, la Juventus ci mise appena 24 ore a scegliere e presentare il successore di Antonio Conte che dalla sera alla mattina aveva salutato la Signora. Nello stupore generale, Agnelli e Marotta si presentarono con Max Allegri, ex milanista non esattamente amatissimo dal popolo bianconero. A giudicare dai risultati ottenuti nei 5 anni sulla panchina della Juve, però, hanno avuto Agnelli e Marotta. E ora? Marotta non c'è più e dopo i 3 incontri in altrettanti giorni con Agnelli e la dirigenza bianconera, le parti hanno deciso di separarsi. I motivi - forse - verranno svelati oggi nell'arco della conferenza stampa che allenatore e presidente terranno insieme alle 14. Nell'attesa, però, l'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato ieri il Tapiro d'oro ad Allegri. «È così, la vita va, viene, va. Adesso vado a casa, poi andrò un po' al mare. Non so chi arriverà in panchina ma sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società». Poi ancora. «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!».Di sicuro l'addio di Allegri non ha provocato scossoni in Borsa al titolo della Juventus che a Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell'1,8%.



