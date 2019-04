Live Juventus-Ajax 0-0 Dybala-Bernardeschi-Ronaldo

Juventus ed Ajax scendono in campo nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League; la partita di andata si è chiusa col punteggio di 1-1, un risultato che lascia aperta ogni possibilità per la qualificazione alle semifinali e che soprattutto deve indurre Cristiano Ronaldo e compagni a non sottovalutare la freschezza atletica e la capacità di giocare in velocità dei giovani talenti olandesi, protagonisti negli ottavi di una prestazione strepitosa in casa del Real Madrid



Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Dybala



Ajax (4-3-3): Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schöne, De Jong, Van De Beek; Ziyech, Tadic, Neres.



