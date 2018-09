Juventus, la Champions di Allegri: «Senza assilli né ossessioni»

Con il primato già abbastanza solido in campionato, la Juventus si immerge nel clima della Champions League con la trasferta di mercoledì a Valencia. «Ora - scrive su Twitter - prepariamo la Champions senza assilli né ossessioni», dice Massimiliano Allegri che tornando sulla partita con il Sassuolo ammonisce: «80 minuti come volevamo, dobbiamo stare attenti perché a volte la ricerca di virtuosismi e nervosismo possono rovinare l'ottimo lavoro»

