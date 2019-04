Juventus, Allegri: «Cristiano Ronaldo parte titolare. Stavolta dobbiamo assolutamente fare gol»

di Alberto Mauro

Un paio minuti di impasse a inizio conferenza stampa a causa di domande e traduzioni non troppo comprensibili e Max Allegri si fa sentire. “Diamoci tutti una svegliata qui altrimenti finisce che mi addormento”. Ecco quello che vuole assolutamente evitare l’allenatore bianconero: un’altra dormita collettiva stile Madrid. “Non possiamo permetterci di uscire dalla partita come successo a Madrid. Bisogna giocare una gara offensiva e coraggiosa, non si può pensare di tornare a casa senza fare gol. Capita raramente di ribaltare una sconfitta come contro l’Atletico Madrid. Dobbiamo assolutamente creare basi per passare turno”.



Un’arma in più è Cristiano Ronaldo, recuperato e pronto a scendere in campo dal primo minuto, ma pensano le assenze di Chiellini e Emre Can. “Difesa a tre? Ne ho due, di più non ne posso mettere. Ronaldo? A meno di imprevisti notturni Ronaldo dovrebbe giocare dall’inizio, spiace per Chiellini e Emre Can, gli altri stanno tutti bene. Gioca Rugani in difesa, per lui è un test importante. La squadra sta bene, vogliamo passare il turno e festeggiare lo Scudetto a Ferarra. Affrontiamo una bellissima squadra che ha eliminato il Real e che se l’è giocata alla pari con il Bayern nel girone. L’Atletico è una squadra diversa, l’Ajax fa partite aperte, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre occasioni. Servirà una partita lucida e di grande tecnica, difficilmente finirà 0-0”.

