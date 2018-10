Juve, Allegri scommette su CR7: «Cristiano è sereno e lavora bene»

TORINO – “Profilo basso” per affrontare il Genoa dopo la sosta. Lo chiede Allegri a una Juve reduce da 8 vittorie consecutive in campionato, l’unico pericolo per i bianconeri a potrebbe essere un calo di concentrazione alla ripresa. “Pensiamo a lavorare, profilo basso, ci giochiamo molto nelle prossime partite: la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta di Champions, ma anche il calendario del ci potrebbe permettere di rubare punti alle avversarie, a partire dal derby di Milano domenica. Dobbiamo essere bravi a rientrare dentro al campionato con grande attenzione - continua il tecnico -, questi sono i momenti pericolosi per noi: quando si viene da 8 vittorie in campionato e c’è sosta. La troppa positività abbassa energia. Tutti dicono che vinceremo tutte le partite campionato e di Champions ma non è così”. Riposa Chiellini, in porta Szczesny, a centrocampo probabile turno di riposo anche per Emre Can, davanti ballottaggio Bernardeschi-Dybala, con Mandzukic e Ronaldo. “Spinazzola non è ancora a disposizione, De Sciglio sta bene, se gioca gioca a sinistra, Douglas Costa anche ma non gioca da 2 mesi, è più facile da vedere a partita in corso. Dybala può darsi che giochi, devo valutare le condizioni dei centrocampisti, Chiellini riposa. Bentancur sta facendo bene da mezz’ala. Ronaldo? E’ sereno, sta lavorando bene, le accuse di sturo? Sono cose personali di cui non posso e devo rispondere. CR7 si è inserito bene con grande umiltà, a disposizione della squadra, con grande attenzione e responsabilità. Fare gol è quello che sa fare meglio di tutti ma fa anche grandi assist. Il campionato noioso non è, tra noi e Napoli c’è lo scontro diretto che fa la differenza, se no sarebbero più vicini. Piatek? E’ un catalizzatore di palloni in area”.

