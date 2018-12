Young Boys-Juve 1-0 La Diretta Hoarau sblocca su rigore

La Juventus, dopo la vittoria di misura sul Valencia di 15 giorni fa, celebra il passaggio agli ottavi di finale di Champions League chiudendo la fase a gironi sul campo dello Young Boys; Cristiano Ronaldo e compagni hanno comunque bisogno di punti per mettere in ghiaccio il primo posto nel Gruppo H, utile ad evitare il confronto con alcune tra le più forti squadre già a livello di ottavi; svizzeri mestamente ultimi in classifica e fuori da tutto.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

YOUNG BOYS (4-3-3): Wolfli; Mbabu, Camara, Benito, Garcia; Sow, Lauper, Aebischer; Moumi, Hoarau, Fassnacht.

A disposizione: Assale, Bertone, Nsame, Schick, Seydoux, von Ballmoos, Wuthrich.

Allenatore: Seoane.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Douglas Costa, Pjanic, Bentancur, Bernardeschi; Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

A disposizione: Perin, Chiellini, Sandro, Can, Matuidi, Kean, Dybala.

Allenatore: Allegri.

