Mentre la serie A scende in campo per i verdetti che riguardano Champions League e retrocessione, in casa Juventus i festeggiamenti di ieri sera hanno concluso degnamente, al netto delle polemiche, la stagione del settimo scudetto. Un giorno di riposo, la domenica, poi da domani si tornerà a lavorare in chiave futura per costruire una Juve ancora più forte e per attutire il colpo degli addii di Buffon, Lichtsteiner e Asamoah, per citare quelli ormai ufficiali. Nel pomeriggio Max Allegri e la dirigenza juventina si incontreranno nella nuova sede della Continassa, a pochi metri dall'Allianz Stadium, per pianificare la prossima stagione e gli obiettivi di mercato della coppia Marotta-Paratici. Praticamente scontata la riconferma di Allegri alla guida della Juventus, per il quinto anno consecutivo e con la possibilità di prolungare fino al 2021 l'accordo firmato lo scorso giugno. Una volta definiti gli obiettivi, si potrà partire con la costruzione della Juve che tenterà l'assalto all'ottavo scudetto ma soprattutto alla Champions League: proprio dopo la finale di Kiev tra Real Madrid e Liverpool, potrebbe arrivare il primo annuncio ufficiale, quello del tedesco Emre Can, opzionato secondo molti da gennaio.



Dopo l'incontro con Marotta il tecnico livornese si precipiterà a Milano per prendere parte all'addio al calcio di Andrea Pirlo: «In panchina - ha spiegato Allegri - ho avuto la fortuna e l'onore di lavorare con talenti da pallone d'oro. Gigi Buffon ieri ha chiuso un capitolo irripetibile della storia della Juve, Andrea Pirlo domani dice addio: siete stati 'il' calcio e continuerete a esserlo nelle vostre nuove vesti». Non accennano a scemare intanto le polemiche tra Juventus e Napoli per i video postati da Douglas Costa e Benatia durante i festeggiamenti: i due calciatori hanno effettuato la diretta sui loro profili Instagram, incrociando con l'obiettivo del loro smartphone una maglia offensiva nei confronti della società partenopea e tre bare azzurre con il nome di Insigne, del giornalista Auriemma e del tecnico Sarri, oltre ai consueti cori razzisti nei confronti dei napoletani. Opere di pessimo gusto realizzate e mostrate dai tifosi bianconeri e riprese, in modo non premeditato, dai calciatori. Douglas Costa ha rimosso il video incriminato ma l'indignazione del Napoli è arrivata nella notte di ieri su Twitter. Dalla Juve nessun commento ufficiale

