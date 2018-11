Allegri: «Non possiamo sbagliare, Napoli e Inter ci sono dietro»

Massimiliano Allegri avverte la Juventus alla vigilia della gara casalinga contro il Cagliari.«Le partite vanno vinte sul campo, bisogna avere grande rispetto degli avversari. Inter e Napoli ci sono dietro, non possiamo assolutamente sbagliare. In campionato ci vuole molta più attenzione e concentrazione, perché in Champions vengono da sé, e noi possiamo mettere a rischio il campionato - osserva - perché abbiamo cali di tensione».



Champions. «La Juventus è una formazione che può ambire a vincere la Champions, ma non è scontato; come non è scontato vincere il campionato. Quest'anno la candidata numero uno a vincerla è il Barcellona. Noi siamo tra le prime quattro candidate. Però ci vuole calma. Io non sono scaramantico, sono realista e obiettivo. Secondo il mio modesto parere, il Barcellona è il candidato numero uno alla vittoria, questo non vuol dire che la Juventus non abbia quell'obiettivo».



Cristiano Ronaldo. «Quando hai giocatori come Ronaldo, o come Messi, è normale che segnino loro. Per fortuna abbiamo anche Dybala e Mandzukic che qualche gol lo segnano, ma dobbiamo trovare anche i gol dei centrocampisti e dei difensori. Non abbiamo ancora fatto gol su palla inattiva, è ora di iniziare. Chi calcia le punizioni? Da lontano è più facile che tiri Ronaldo, da più vicino Dybala e Pjanic sono molto più pericolosi».

