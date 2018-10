Man.United-Juventus 0-1 La Diretta Dybala sblocca la partita

Va in scena ad Old Trafford il big match di questo martedì di Champions League, tra il Manchester United e la Juventus. I Red Devils devono vincere per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale, mentre la Juventus ha l'occasione questa sera di cogliere un risultato storico e di proseguire questa competizione fino a questo momento giocata in maniera impeccabile dai ragazzi di Massimiliano Allegri.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI

MANCHESTER U.: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Mata, Matic, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial

JUVENTUS: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo

© RIPRODUZIONE RISERVATA