Juventus, Allegri: «Scudetto? Il Napoli è ancora un punto avanti»

Il sorpasso al Napoli non deve diventare un'ossessione ma una conseguenza dei risultati in campo. La Juve vuole chiudere la settimana perfetta con il primo posto in classifica, dopo la conquista dei quarti in Europa, e la finale di Coppa Italia in tasca. Contro l'Udinese Allegri pensa al turnover ragionato, potrebbe risparmiare Dybala (in panchina) e spera di ritrovare Cuadrado e Bernardeschi prima di fine stagione.



«Domani dobbiamo vincere con calma, pazienza ma da qui non si scappa. Serve una vittoria ad ogni costo, ci vuole responsabilità nel capire il momento della stagione e della partita. Se riposa qualcuno tra Dybala e Higuain? Non ho ancora deciso, Mandzukic? E’ recuperato, può partire dall’inizio, devo valutare chi schierare in attacco». Le parole di Sarri sanno di resa ma Max Allegri non si fida. "Noi dobbiamo pensare al nostro cammino, è una sfida con noi stessi. Il Napoli sta facendo una stagione straordinaria, può puntare ogni forza sul campionato, per noi sarà una sfida in più molto difficile da vincere. Se credo alla resa? Non so, pensiamo a domani, alle 15 abbiamo un solo risultato. Sorpasso? Al momento siamo ancora secondi, le prossime tre partite saranno importanti ma non decisive”. Nessun commento sulle accuse dirette di Pochettino: "Non c’è nulla da commentare, i nostri dirigenti hanno l’abitudine di venire nel nostro spogliatoio a fine prima tempo. L’arbitro ha diretto bene, non commento mai le decisioni dell’arbitro”.



Per Cuadrado e Bernardeschi i tempi rischiano di essere più lunghi del previsto. «Stanno tutti bene a parte Cuadrado e Bernardeschi. Cuadrado ha fatto una visita in Germania, ci diranno quando potrà riprendere e in che condizioni è, Bernardeschi lunedì sarà sottoposto a risonanza, continuerà il rinforzo della gamba sinistra e tra 20 giorni sapremo se si dovrà operare oppure no. De Sciglio? Sta bene, domani rientra. In porta Szczesny. Howedes? Sta bene. La Vecchia Guardia è fondamentale a livello tecnico e professionale ma soprattutto a livello di spogliatoio per trasmettere il DNA Juve ai nuovi, Al momento non abbiamo ancora fatto nulla. Profilo molto basso, dobbiamo lavorare mentalmente senza staccare. Var in Champions? Ci sono organi di competenza che decidono, se ci sarà la accetteremo, altrimenti ne faremo a meno. Sono assolutamente d’accordo con riduzione della finestra di mercato estiva».

