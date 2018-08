Juventus, Allegri coccola Ronaldo: «È arrabbiato? Buon per noi»

Ronaldo «ieri era molto arrabbiato, come è normale: aveva fatto 15 gol nella scorsa Champions League e aveva vinto la coppa con i suoi compagni del Real. La sua è stata una scelta personale e, come tale, va rispettata». Così Allegri sull'assenza di CR7 a Montecarlo dove la giuria gli ha preferito Modric come miglior giocatore della scorsa stagione. «L'atteggiamento di Ronaldo - ha proseguito il tecnico bianconero - dimostra quanto lui continui a lavorare per essere ancora il migliore, questo per noi è un vantaggio».



«Manchester e Valencia sono ottime squadre, con ambienti caldi, mentre lo Young Boys è l'outsider. Ma alla Champions ci pensiamo dopo Sassuolo, ora dobbiamo concentrarci sul Parma». Massimiliano Allegri è concentrato sulla sfida di domani al Tardini: «Abbiamo sempre fatto fatica a Parma, negli ultimi 24 incontri abbiamo vinto 7 partite a testa e ci sono stati 10 pareggi. Quindi domani bisogna fare una partita tosta, da questi campi bisogna uscire con i tre punti». Un concetto che - secondo l'allenatore della Juventus «va rinfrescato, perché magari si pensa che la partita di domani possa essere una passeggiata contro la neopromossa. Siamo alla vigilia degli impegni delle Nazionali e per noi è sempre un pericolo».



«Dybala è sereno, è alla ricerca della migliore condizione. Contraccolpo per Ronaldo? No, Cristiano è uno stimolo per tutti». Allegri getta acqua sul fuoco dopo la panchina dell'argentino nel match con la Lazio, allontanando l'ipotesi ricadute psicologiche dopo l'arrivo di CR7: «Paulo ha iniziato dopo e ha giocato poche partite - ha spiegato il tecnico -. L'arrivo di Ronaldo è uno stimolo, c'è grande competitività, tutti vogliono giocare. Domani è l'ultima delle prime tre di questo mini ciclo e poi inizieremo la stagione dopo la sosta e dopo la sosta bisogna essere tutti in condizione». Nonostante le parole di supporto, domani la presenza di Dybala dall'inizio non è assicurata: «Giocheranno Ronaldo e Mandzukic, devo scegliere chi sarà il terzo. O il quarto», ha sorriso l'allenatore.

