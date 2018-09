Juve, Allegri archivia il caso CR7: «Farà un'ottima prestazione»

Ripartire dalla coppia offensiva Cristiano Ronaldo - Dybala contro il Frosinone è un lusso che Allegri può concedersi senza troppi problemi. «Paulo domani gioca, per noi è importante, ha i gol nelle gambe. Ronaldo è un valore aggiunto, domani farà un’ ottima prestazione come nelle mezz’ora di Champions, su di lui ci sono sempre aspettative altissime ma non ha più nulla da dimostrare. L’espulsione è già alle spalle». Turnover sì ma al netto di squalifiche, infortuni e con un occhio al Bologna e soprattutto al Napoli.



«Perin gioca mercoledì in casa col Bologna, domani Szczesny, out Barzagli e De Sciglio oltre a Khedira e Douglas Costa che torneranno dopo la sosta. Pjanic? Può giocare insieme a Bentancur ed Emre Can, se gioco a tre in difesa uno tra Cancelo, Cuadrado e Alex Sandro riposa, altrimenti rischiano di giocare tutti e tre. Matuidi e Mandzukic sono i due che mentalmente e fisicamente hanno speso più degli altri e sono arrivati per ultimi dai Mondiali potrebbero aver bisogno di riposare». Allegri dopo la rifinitura sceglierà tra 4-3-3 e 4-4-2 con un occhio al 3-5-2, soluzione testata in allenamento alla Continassa nelle ultime settimane. «La difesa a tre può essere un’opzione, davanti hanno Perica che è un giocatore insidioso, il Frosinone cercherà l’impresa della vita, io deve vedere chi dei miei sta in piedi e chi deve riposare».



L’errore più grave sarebbe quello di sottovalutare il campionato dopo l’impresa in Champions: «C’è molto entusiasmo, la Juve è la più forte di tutti, la Juve vince comunque... Troppo euforia abbassa la soglia di attenzione. Vincere a Valencia deve essere la normalità, domani c’è da vincere anche se non è uno scontro diretto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA