Juventus, Allegri: «Stiamo crescendo, con il Napoli sarà una bella sfida»

di Redazione Sport

«La squadra è stata responsabile e matura, è scesa in campo senza presunzione, è stato un bel segnale»: Così ai microfoni di Sky l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. «Il primo tempo abbiamo giocato bene - ha aggiunto - nel secondo abbiamo usato troppo il perimetro. Sono contento, stiamo crescendo e siamo sulla buona strada. È lunga, sabato c'è lo scontro diretto col Napoli e sarà una bella partita». «CR7? Stasera gli è mancato solo il gol - ha concluso Allegri - non dimentichiamo che in Italia il campionato è molto più difficile. Sono contento di quello che sta facendo».

