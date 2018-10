«Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita». Per Massimiliano Allegri, quella con il Manchester United è stata una grande prestazione della Juventus. «Vincere in questo stadio non è da tutti - è il suo commento sui social -: complimenti ai ragazzi». Con l'1-0 dell'Old Trafford, la Juventus ha ipotecato il passaggio del turno in Champions League.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="it"><p lang="it" dir="ltr">Non solo la concentrazione, ma anche i ritmi giusti per quasi tutta la partita. Vincere in questo stadio non è da tutti: <a href="https://twitter.com/hashtag/complimentiairagazzi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#complimentiairagazzi</a> ! <a href="https://twitter.com/hashtag/ucl?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ucl</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/championsleague?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#championsleague</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/juventus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#juventus</a> <a href="https://t.co/bgU09tNHnL">pic.twitter.com/bgU09tNHnL</a></p>— Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) <a href="https://twitter.com/OfficialAllegri/status/1054864322260860928?ref_src=twsrc%5Etfw">23 ottobre 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



© RIPRODUZIONE RISERVATA