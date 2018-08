Juventus, Andrea Agnelli: «l'obiettivo è vincere tutto»

di Alberto Mauro

TORINO – Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo la Juve non può più far finta di niente. Il primo obiettivo diventa necessariamente quella Champions League sfiorata due volte negli ultimi quattro anni e alzata solo nel 1985 e nel 1996. “Sarà un anno difficile – premette il presidente Andrea Agnelli nel tradizionale discorso alla squadra di Villar Perosa che di fatto inaugura la nuova stagione -, sarà un anno in cui dal sogno dobbiamo passare all'obiettivo Champions League così come lo Scudetto, e la Coppa Italia. Noi quest'anno dobbiamo veramente porci l'obiettivo di vincere tutto. Per raggiungere questo obiettivo, l'allenatore e lo staff sanno perfettamente, che tutto passa dal lavorare quotidianamente, tutti i giorni, tutte le settimane, tutti i mesi, per arrivare alla fine dell'anno e raccogliere i frutti. Sarà una stagione di nuovo estremamente difficile, sarà un anno pieno di passione, io non vedo l'ora che inizi. In bocca al lupo e fino alla fine”. Oggi giorno di riposo per i bianconeri, ripresa in programma domani pomeriggio. Mercoledì test in famiglia contro l’Under 23 (formazione pronta a esordire in Lega Pro), debutto in campionato sabato 18 agosto alle 18 contro il Chievo, e stadio Bentegodi già esaurito.

