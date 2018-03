La Juventus campione d'Italia in carica ospita nel recupero della 26esima giornata l'Atalanta di Gasperini. I padroni di casa devono vincere per aumentare il vantaggio sul Napoli, ad oggi di un solo punto mentre i bergamaschi hanno bisogno di punti per non perdere contatto con le posizioni di classifica che significano partecipazione alle coppe europee per il prossimo anno.



(4-2-3-1):Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Matuidi, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain.A disposizione: Szczesny, Del Favero, De Sciglio, Khedira, Marchisio, Alex Sandro, Barzagli, Rugani, Sturaro Bentancur.Allenatore: Massimiliano Allegri.(3-4-3): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, de Roon, Haas, Gosens; Cristante, Iličić, Gomez.A disposizione: Gollini, Rossi, Masiello, Cornelius, Freuler, Caldara, Castagne, Melegoni, Petagna, Spinazzola, Barrow.Allenatore: Gian Piero Gasperini.

