Benevento-Juventus 2-3 La Diretta Triplo Dybala firma il vantaggio

La partita tra Benevento e Juventus apre il programma della 31esima giornata di Serie A nell'anticipo delle ore 15 del sabato: i campani vengono dalla bellissima vittoria in settimana sul Verona nel recupero di campionato, mentre i bianconeri dalla batosta subita dal Real nell'andata dei quarti di Champions League, episodio che gli uomini di Allegri vogliono dimenticare al più presto già dal match di oggi.



SEGUI LA DIRETTA



Il Benevento ha raccolto tra le mura amiche tutti i 13 punti che conta al momento in graduatoria, grazie a 4 vittorie e ad 1 pareggio su 15 incontri disputati al Ciro Vigorito. Impressionante il ruolino di marcia della capolista Juventus in campionato: 14 vittorie nelle ultime 15 partite giocate: l'unico stop è proprio nel pareggio di Ferrara con la SPAL, l'ultima trasferta che ha impegnato i bianconeri in questo torneo.



Le formazioni ufficiali



Benevento (4-2-3-1): Puggioni, Djimsiti, Viola, Tosca, Venuti, Diabaté, Sandro (K), Djuricic, Guilherme, Sagna, Brignola.



Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Lichtsteiner, Rugani, Benatia, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala; Mandzukic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA