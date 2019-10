La Juventus torna in campo questa sera da capolista per la partita delle ore 20.45 del sabato, ed ospita il Bologna. I bianconeri, prima della sosta per le nazionali, hanno sbancato San Siro aggiudicandosi la super sfida con l'Inter e conquistando così la vetta solitaria della graduatoria con 19 lunghezze; Bologna in leggera flessione dopo un buon inizio, ma il pareggio casalingo con la Lazio di due settimane fa deve comunque essere visto come un risultato positivo.



E' ancora negli occhi di tutti i tifosi rossoblù la doppietta con cui l'ex bianconero Marco Di Vaio ha regalato ai felsinei l'ultimo successo a Torino: correva la stagione 2010/2011. Nei 72 precedenti nel capoluogo piemontese, solo 5 le affermazioni degli emiliani, 25 i pareggi e 42 i successi dei padroni di casa.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. A disposizione: Szcesny, Pinsoglio, Dybala, Danilo, Matuidi, Emre Can, Rugani, Demiral, Bentancur.



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Svamberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. A disposizione: Da Costa, Sarr, Denswil, Paz Nehuen, Santander, Skov Olsen, Corbo, Shouten, Dzemaili.

