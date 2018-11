Juventus-Cagliari 2-1 La Diretta nuovo vantaggio con l'autogol di Bradaric

La Juventus capolista torna di fronte ai propri tifosi ed ospita nella partita delle ore 20.30 del sabato il Cagliari di Rolando Maran; i bianconeri, proiettati alla sfida di mercoledì prossimo contro lo United in Champions League, vengono dalla vittoria di Empoli e vogliono i 3 punti per tenere a distanza il Napoli, mentre il Cagliari si è allontanato dalla zona più calda della classifica grazie al 2-1 casalingo sul Chievo di domenica scorsa.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Benatia, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Ronaldo, Dybala. All.: Allegri.



CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella, Castro; Joao Pedro, Pavoletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA