Juventus, Cancelo gioca d'anticipo: «Ronaldo convocato per Amsterdam»

Joao Cancelo anticipa la notizia in un'intervista a Sky Sport 24: «Cristiano Ronaldo sarà convocato per Amsterdam, vedremo se partirà titolare o no. Cristiano - ha detto il difensore - si sta allenando, è un professionista, sta facendo di tutto per essere pronto ad aiutare la squadra». Nell'allenamento di oggi alla Continassa, secondo quanto si apprende, CR7 ha svolto una parte del lavoro in gruppo con la squadra. Filtra un ottimismo sempre maggiore che Ronaldo possa esserci dal 1' mercoledì contro l'Ajax, nell'andata dei quarti di Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATA