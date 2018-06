di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

La Juventus ha aggredito il calciomercato dei terzini: prima l'accordo con Matteo Darmian, poi il pressing sul Valencia per Cancelo. Il club spagnolo chiede 40 milioni di euro per l'esterno portoghese nei radar del Wolverhampton e storico pallino del ds Paratici. Ma l'esigenza di sistemare i conti entro fine mese, potrebbe aiutare i bianconeri ad ottenere uno sconto sul cartellino del calciatore (all'esame anche la formula di un prestito con pagamento dilazionato), rientrato alla base dopo il prestito all'Inter.

L'affare Cancelo non sbarra in ogni caso la strada alla trattativa con lo United. Il laterale ex Torino ha ribadito anche nelle scorse settimane la sua priorità, nonostante il pubblico tentativo del Napoli: rientrare in Italia per vestire la maglia bianconera. Resta però il nodo del prezzo: i Red Devils non sono ancora scesi dalla richiesta iniziale di 18-20 milioni di euro.

Ancora in dubbio il futuro di Claudio Marchisio. La volontà del centrocampista sarebbe quella di rimanere a Torino, ma con più considerazione e minutaggio dell’ultima stagione. Dopo le vacanze il Principino affronterà il discorso con la dirigenza, non è da escludere che si possa arrivare a una conclusione concordata del contratto in scadenza 2020 con buonuscita, la tentazione all’estero è forte. Intanto Mattia Perin è ufficialmente il primo acquisto per la prossima stagione, dopo 8 ore di visite al JMedical e il passaggio in sede per firma e foto di rito. Per l’ex rossoblu contratto di quattro anni a 2,5 milioni di euro a stagione. Chiusura su Mandragora: il centrocampista classe '97 è richiesto da Genoa e Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA