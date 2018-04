di Bruno Majorano

Uno dei modi di dire più comuni al mondo è «Parenti serpenti». Modo di dire che non si adatta particolarmente bene in casa Orsato. Lì, infatti, meglio accomunare i parenti ad un altro animale: magari la zebra.



Per informazioni rivolgersi a Roberto, fratello di Daniele, internazionale della sezione di Schio e reo di aver indirizzato l'andamento della gara di sabato sera tra Inter e Juventus. Ebbene, l'enfat prodige della famiglia Orsato è stato beccato con le mani nella marmellata, anzi con i piedi allo Stadium. A parlare sono le immagini inconfondibili del fratello del fischietto internazionale che in poche ore hanno fatto il giro del web. Facilmente rimediabili dal suo profilo Facebook che rapidamente è stato prima cambiato di nome (da Roberto Orsato e Roberto Cirinci) e poi addirittura oscurato e chiuso.



Il fratello d'arte, infatti, è un grandissimo tifoso (praticante) della Juventus. Il tutto documentato da una moltitudine di scatti che lo ritraggono con i colori bianconeri mentre partecipa alle molteplici feste scudetto della Juventus. Insomma, un vero e proprio sfegatato che non ha mai nascosto la propria fede.



Mica male come precedente in casa Orsato per Daniele che in qualità di arbitro ha sempre denunciato la sua totale imparzialità. Una strana ma curiosa coincidenza che non poteva certamente passare inosservata da parte del popolo napoletano letteralmente inferocito dopo la direzione a senso unico di sabato sera a San Siro.



