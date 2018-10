Ronaldo e le accuse di stupro «Interferiscono con la mia vita»

«È chiaro che questa storia interferisce con la mia vita. Ho una compagna, quattro figli, una famiglia cui sono molto legato. Per non parlare della mia reputazione, che è esemplare». Cristiano Ronaldo torna così, in un'intervista a France Football, sulle accuse che gli sono state rivolte da Kathryn Mayorga. «Ho dovuto dare delle spiegazioni alla mia compagna. Mio figlio, Cristiano Jr, è troppo piccolo per capire. Il peggio è per mia madre e le mie sorelle. Sono sbalordite e allo stesso tempo molto arrabbiate. Questa è la prima volta che le vedo in questo stato», aggiunge l'attaccante della Juventus.



«Sono andato alla Juventus non per soldi ma perché mi voleva davvero. E al Real Madrid non ero più considerato come prima, soprattutto da Florentino Perez». Cristiano Ronaldo torna così sulla sua decisione di dire sì al club bianconero dopo una lunga militanza al Real Madrid e sul Pallone d'Oro dice: «Voglio il sesto e penso di meritarlo». «Al Real Madrid sentivo, soprattutto da parte del presidente, che non mi consideravano più come all'inizio. I primi quattro o cinque anni avevo la sensazione di essere Cristiano Ronaldo, dopo di meno. La verità è che il presidente mi voleva ma non mi considerava più indispensabile. A volte guardavo le notizie dove dicevano che stavo chiedendo di andarmene. C'era un pò di verità ma io ho sempre avuto l'impressione che il presidente non mi avrebbe trattenuto», spiega CR7, sottolineando che «la decisione non è stata presa per la partenza di Zidane (all'epoca allenatore del Real, ndr) anche se è una di quelle piccole cose che hanno rafforzato il mio pensiero sulla situazione del club». «Se tutto riguardasse i soldi, mi sarei trasferito in Cina, dove avrei guadagnato cinque volte di più di qui -prosegue il 33enne portoghese-. Non sono venuto alla Juve per i soldi. Avrei guadagnato lo stesso a Madrid, se non di più. La differenza è che, alla Juve, mi volevano davvero. Me l'hanno detto e me lo hanno chiarito e ora me lo stanno dimostrando».

