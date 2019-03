Juve, Agnelli ottimista su Ronaldo: «Sta bene, ma meglio non rischiare»

Il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha commentato così le condizioni di Cristiano Ronaldo dopo l'infortunio in nazionale: «Cristiano Ronaldo sta bene, ma quando hai infortuni muscolari, anche di piccola entità, bisogna stare attenti a rischiare. Abbiamo comunque 25 giocatori di qualità, è la fortuna della Juve. Per rischiare di rientrare per una singola partita puoi compromettere il finale di stagione, è più importante tutelare due mesi che una partita sola», ha proseguito Agnelli durante l'evento «Il Foglio a San Siro». «La fortuna della Juventus è quella di avere una rosa importante, abbiamo la consapevolezza di avere 25 giocatori di qualità. Poi certo avere in campo Cristiano Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, ti dà più sicurezza ma serve attenzione».

