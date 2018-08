di Alberto Mauro

TORINO – Le cronache di Cristiano Ronaldo si arricchiscono di un nuovo capitolo. Oggi in piazza Vittorio, pieno centro di Torino, è spuntato un cartellone pubblicitario griffato Nike a coprire l’intera facciata di un palazzo. Dedicato esclusivamente a CR7, con un lungo elenco di tutti i suoi successi in carriera e la spinta a dimenticare tutto e ricominciare. Lo farà sabato alle 18, al suo debutto ufficiale allo Stadium (esaurito), deciso a lasciare subito il segno dopo l’esordio in campionato senza gol a Verona. E’ lui il punto fermo di Allegri, i dubbi di formazione sono tutto intorno. Due le soluzioni più probabili contro la Lazio: il 4-4-2 visto contro il Chievo o il 3-5-2, di nuovo in voga con l’arrivo di Bonucci. Nel primo caso Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny. A centrocampo Khedira - Pjanic. Davanti ballottaggio Cuadrado - Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa alle spalle di Cristiano Ronaldo. Possibili variazioni: Matuidi al posto di Douglas Costa oppure Mario Mandzukic per Dybala, ma è difficile rinunciare alla Joya contro la Lazio, squadra alla quale ha segnato di più: 8 reti con la maglia della Juventus, altre 2 al Palermo. L’alternativa è il 3-5-2, già visto l’anno scorso, proprio contro la Lazio.



