Juve, Ronaldo ostenta sicurezza: «Nulla mi turba, si saprà la verità»

Torna dove è diventato grande - in tutti i sensi - e promette che in caso di gol non esulterà, come già successo. Prima conferenza stampa di Cristiano Ronaldo in bianconero (dopo la presentazione), sotto i riflettori alla vigilia della sfida contro il suo passato. «Sarà una gara difficile, Mourinho ha grande esperienza internazionale ma noi abbiamo le nostre armi; siamo la Juve possiamo fare una grande partita. Tornare qui è una grande emozione per me, abbiamo vinto tutto in quegli anni a Manchester, ricordo il grande affetto del pubblico e Ferguson, una persona speciale, gli mando un grande abbraccio. Alcuni miei ex compagni a Madrid hanno detto che non c’è spazio per chi non ha voglia di giocare con la maglia del Real? Bene, giusto. Non ho intenzione di parlare del Real, soprattutto alla vigilia di una partita importantissima in Champions. Crisi? Non mi compete parlarne, non sono persona adeguata». Nessuna invidia per Modric. «Non sono ossessionato da premi personali, mi sono concentrato sulla Juve, ho vinto tanti trofei quindi nessun problema. Mi sento felice e fortunato di essere a Torino in questo grande club. So di essere un esempio in campo e fuori dal campo, sono contento, mi sento fortunato, sto bene, godo di ottima salute, ho una bella famiglia e gioco in una grande squadra, il resto non mi turba». Il resto sarebbero le accuse di Kathryn Mayorga sul presunto stupro del 2009, ecco il pensiero di CR7 a riguardo. «Sono un uomo contento e felice, abbiamo rilasciato alcune dichiarazione qualche settimana fa, sono fiducioso lo sono i miei legali, mi diverto giocando a palla e ho chi si occupa degli altri aspetti. Alla fine uscirà la verità che è la cosa più importante».



PARLA ALLEGRI - Senza Khedira, Emre Can e Mandzukic Allegri potrebbe rilanciare Cuadrado mezzala. «E’ un mese importante, in caso di vittoria ipotechiamo il passaggio del turno. Mandzukic non avrebbe giocato lo stesso, mi sono tolto un pensiero. Loro sono forti fisicamente, giocano con le palle alte, dovremo essere bravi tecnicamente. Domani giochiamo con la difesa a quattro, a tre rischiamo di incartarci. Cuadrado può fare la mezzala a centrocampo, ha fatto bene in allenamento, ho diverse soluzioni. CR7 è il miglior centravanti al mondo, pur non giocando da centravanti».

