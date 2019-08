«Sorteggio? Buono, difficile come sempre, ma sono molto fiducioso nella mia squadra, non vedo l'ora». Lo ha detto Cristiano Ronaldo a Sky dopo il sorteggio di Champions. «Ci sono tante squadre che vogliono vincere, è sempre dura, ma non vedo l'ora di iniziare, sono molto positivo, faremo veramente bene in questa stagione», ha aggiunto Cr7 che sull'inizio di stagione ha aggiunto: «l'inizio della stagione è sempre duro, abbiamo un nuovo sistema, un nuovo allenatore, nuovi giocatori, siamo in un processo è normale».

