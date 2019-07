di Alberto Mauro

Oggi primo allenamento di de Ligt alla Continassa, domani la presentazione ufficiale. Intanto la Juventus sul proprio sito ha comunicato le cifre dell’operazione, eccole: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di 75 milioni di euro pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per 10,5 milioni di euro. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024».

