Juventus-de Ligt, le cifre dell'accordo. A breve l'annuncio

di Eleonora Trotta

Matthijs de Ligt, classe '99, è il nuovo colpo della Juventus. Il centrale olandese non partirà per il ritiro dell'Ajax: è atteso in Italia per le visite mediche, che anticipano la firma sul contratto quinquennale da 12 milioni di euro a stagione bonus inclusi. Nei giorni scorsi, Juventus e Ajax hanno trovato l'accordo totale sui 70 milioni di euro con bonus. Nel contratto verrà inserita anche una clausola da circa 150 milioni, come richiesto dall'agente Mino Raiola.



