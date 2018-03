Juventus, dopo il sorpasso i bianconeri pensano alla fuga

di Alberto Mauro

Il sorpasso non basta, la Juve pensa alla fuga e nel recupero di mercoledì contro l’Atalanta avrà la possibilità di portarsi a +4 in classifica sul Napoli, un buon margine in vista dello scontro diretto del prossimo 22 aprile. Sfida delicata come quella contro l’Udinese, ecco perché Allegri punterà sulla formazione migliore, lasciandosi la possibilità di far riposare qualcuno dei giocatori più stanchi nella terza partita in 7 giorni contro la Spal, prima della sosta. Mercoledì è atteso il rientro di Buffon tra i pali, così come quello di Lichtsteiner e Alex Sandro sugli esterni dopo aver scontato il turno di squalifica contro l’Udinese. Al centro della difesa Allegri dovrebbe scegliere Benatia e Chiellini, ma occhio a Barzagli e Howedes che scalpitano per una maglia. Contro l’Udinese il reparto più toccato dal turnover è stato il centrocampo, contro l’Atalanta rientrano dal primo minuto Pjanic e Matuidi, Khedira (in campo poco più di un’ora domenica) è favorito su Marchisio per la terza maglia. Mandzukic è tornato a pieno regime dopo l’infortunio e Allegri è pronto a rilanciarlo titolare, chi tra Higuain, Dybala e Douglas Costa gli cederà il posto? La soluzione meno probabile al momento sarebbe quella di rinunciare ad un centrocampista in favore di un 4-2-3-1 con tutti gli offensivi in campo contemporaneamente. Allegri invece sembra indirizzato verso il 4-3-3 con Mandzukic e Higuain sicuri titolari, l’ultima maglia se la giocano Dybala (quattro reti in tre partite da titolare) e Douglas Costa. Bernardeschi e Cuadrado sono ancora ai box, i tempi di recupero ancora difficili da prevedere: Federico sarà rivalutato tra 20 giorni per capire se le terapie conservative avranno avuto successo oppure dovrà essere operato, il rientro del colombiano operato per pubalgia slitta ad aprile.

