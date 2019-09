Juventus, Emre Can deluso: «Champions, parlerò con la società»

«Non riesco a spiegarmelo. Ho avuto una telefonata con l'allenatore che è durata meno di 60 secondi, per me è una grossa delusione. Io ho bisogno di giocare in Champions League!». Il centrocampista della Juventus, Emre Can, commenta così, dal ritiro della Nazionale tedesca, la sua esclusione dalla lista dei 22 giocatori che disputeranno la fase a gironi di Champions League. «Questa esclusione mi fa arrabbiare. Trarrò le mie conclusioni e parlerò con il club dopo il mio ritorno», aggiunge il 25enne tedesco, secondo quanto riporta la 'Bild'.

