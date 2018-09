Juventus, Marotta sulla fascia del capitano: «Ok il sentimento ma c'è un regolamento»

di Redazione Sport

«Massimo rispetto per il sentimento» dei giocatori e dei tifosi della Fiorentina, «è giusto che ci sia, però c'è un regolamento, ne parleremo nel consiglio del 12 settembre». Così Giuseppe Marotta, direttore generale della Juventus, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sulla norma che uniforma le fasce di capitano in serie A, contro la quale la Fiorentina ha protestato annunciando l'intenzione di pagare le multe previste pur di continuare a indossare la fascia che ricorda Davide Astori. Marotta ne ha parlato al termine di un incontro organizzato dalla Federcalcio, a Bologna, tra i dirigenti delle squadre di serie A e B per favorire una maggiore interazione con il Club Italia.

