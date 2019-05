Juventus, è intrigo internazionale: giallo Guardiola, avanza Sarri

di Alessandro Ferri

Adesso le tracce per arrivare al nuovo allenatore della Juventus portano soprattutto a Londra. La scelta del club bianconero per riempire il vuoto lasciato dopo 5 anni da Allegri sarebbe orientata su Maurizio Sarri, ex del Napoli e ora al Chelsea tra pochi giorni alla finale di Europa League, o su Pochettino, in corsa per vincere la Champions con il Tottenham. Entrambi hanno una buona esperienza internazionale e Sarri ora sembra il grande favorito, anche perché sul tecnico degli Spurs di origine italiana pesa una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Se non ci saranno colpi di scena, quindi, il nome del successore di Allegri non si potrà sapere prima della fine del mese o dell'inizio di giugno. Resta però sempre valida l'opzione di Simone Inzaghi, domenica proprio a Torino per l'ultima di campionato della Lazio contro i granata.



