Juventus, la guerra degli ultrà: striscioni contro il club e Agnelli

Alcuni striscioni firmati Drughi, gli ultrà bianconeri, sono comparsi nei pressi dell'Allianz Stadium a poche ore dalla partita di campionato contro il Genoa in cui la Juventus è chiamata a scontare la squalifica della Curva Sud per i cori razzisti e discriminatori di Juve- Napoli. «Ricorso da parac...o di una società che odia la sua gente», recita uno striscione in riferimento al ricorso del club contro la squalifica, respinto dalla giustizia sportiva. «Chiedi il daspo per chi canta sapone, mai una parola per i -39», si legge su un altro striscione.



Non si placano, dunque, le tensioni tra la Juventus e la tifoseria organizzata, che in estate aveva già protestato per i rincari degli abbonamenti. La Curva Sud squalificata sarà riempita oggi dai bambini delle scuole calcio di Piemonte e Valle d'Aosta. Giovani calciatori nati tra il 2004 e il 2011 che siederanno al posto degli ultrà juventini squalificati. L'iniziativa fa parte dei progetti 'Gioca con mè e 'Un calcio al razzismò, sviluppati in collaborazione col centro Unesco di Torino.

