Juventus, Higuain senza freni: «Puntiamo a vincere tutto»

di Redazione Sport

«Vogliamo vincere tutte e tre le competizioni in cui siamo in corsa». Obiettivo 'tripletè per Gonzalo Higuain e la Juventus, ancora in corsa su tutti e tre i fronti aperti. «Eliminare il Tottenham è stato importante - spiega il centravanti argentino al quotidiano spagnolo Marca -, ora continuiamo ad andare avanti passo dopo passo». In Champions League la Juve attende la conclusione degli ottavi e il seguente sorteggio per conoscere l'avversaria nei quarti di finale. «Non possiamo incidere o influire sul sorteggio in alcun modo - ha aggiunto il Pipita -, non ci rimane che attendere consapevoli che qualunque rivale sarà difficile da affrontare, ma lo saremo anche noi per le nostre avversarie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA