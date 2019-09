Higuain: «Sono tornato per restare, contento di aver ritrovato CR7»

«Nessuno mi ha parlato di mercato: sono tornato alla Juve per dimostrare il mio valore». Higuain ridimensiona le voci che si sono susseguite in estate e che lo volevano in partenza dopo la parentesi al Milan e al Chelsea. «L'ho detto fin dal primo giorno e oggi sono contento di essere qui - ha confermato il centravanti argentino, parlando a Sky -. Mi sento molto bene e sono felice». Il 'Pipità sembra ora inamovibile nell'attacco bianconero guidato da Cristiano Ronaldo. «Con lui non giocavo da tanti anni (al Real Madrid, ndr) - ha ricordato l'attaccante argentino - a Torino ho ritrovato un giocatore più completo, anche la sua ambizione è cresciuta, vuole provare a vincere tutto e a centrare nuovi record. Sono molto contento di avere ritrovato Cristiano».

