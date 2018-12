Live Juventus-Inter 0-0 Gagliardini a colpo sicuro: palo!

La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. Cristiano Ronaldo e compagni sono reduci dal trionfo di Firenze della scorsa settimana, e hanno vinto fin qui 13 delle 14 sfide di campionato; i nerazzurri vengono dal pareggio sul campo della Roma, e cercano i 3 punti per regalare il primo dispiacere stagionale ai fin qui quasi perfetti avversari.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

JUVENTUS: Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Ronaldo, Mandzukic

INTER: Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic



I precedenti dicono Juventus in maniera schiacciante per quanto riguarda il derby d'Italia quando si è scesi in campo a Torino in una partita di campionato: su 85 incontri, 58 le vittorie bianconere, 16 i pareggi e solo 11 le affermazioni dei nerazzurri, l'ultima delle quali oltre 6 anni fa, il 3 novembre 2012 grazie alla doppietta di Milito e al gol di Palacio in rimonta alla marcatura iniziale di Vidal, per l'1-3 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA