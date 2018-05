Juve ecco la maglia per la prossima stagione

A due giorni dalla vittoria del settimo scudetto consecutivo la Juventus ha presentato oggi la maglia per la prossima stagione. Una divisa che presenta un design semplice e al contempo sfrontato, ispirato dal rispetto verso i colori bianconeri ma con un look contemporaneo. Infatti, se la parte anteriore è caratterizzata da due strisce verticali, su quella posteriore campeggia un'unica striscia. In questo mix di tradizione e futuro spicca il nuovo e moderno logo di Juventus: da notare infine l'inedita struttura del colletto, proposta in esclusiva da adidas. La nuova maglia sarà indossata dai giocatori della Juventus già in occasione del match di sabato con il Verona, valido per l'ultima giornata di campionato 2017-2018.

