Lazio-Juventus 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Luis Alberto, Correa e Immobile

Lazio e Juventus si affrontano nel posticipo della domenica sera all'Olimpico in una partita di enorme importanza soprattutto per i ragazzi di Simone Inzaghi: mentre gli ospiti, infatti, guidano tranquilli la classifica di Serie A davanti al Napoli, ricacciato a 9 punti di distanza dopo la vittoria casalinga di lunedì scorso sul Chievo, i biancocelesti hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per non perdere terreno nella agguerrita lotta per il 4o posto in classifica.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Wallace, Radu; Parolo, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Durmisi, Silva, Berisha, Cataldi, Badelj, Murgia, Neto, Caicedo. All. Inzaghi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Matuidi, Bentancour; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo; All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Cancelo, Spinazzola, Fagioli, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

