di Alberto Mauro ed Eleonora Trotta

Juventus in Champions senza Mandzukic ed Emre Can: oggi è stata comunicata la lista all’Uefa con i due esclusi eccellenti. Non solo i soli, ma gli altri erano ampiamente previsti: Chiellini (operato oggi a Innsbruck con tempi di recupero stimati in 6 mesi), Perin e Pjaca che lavoreranno a Torino per recuperare la condizione ed essere poi ceduti a gennaio.



Sorprende, ma fino a un certo punto, l’esclusione del croato, i cui gol in Europa sono stati spesso decisivi per la Juventus: la rete del momentaneo 1-1 nella finale di Cardiff 2017 contro il Real e la doppietta al Bernabeu l’anno successivo. Ma Mandzukic paga il muro di fronte all’eventualità di un trasferimento, nonostante le offerte in Germania, Cina e Qatar. Fa più clamore il taglio di Emre Can (mentre invece Sarri ha inserito in lista Cuadrado e Ramsey), giudicato poco adatto alla filosofia di gioco del nuovo allenatore, dopo un precampionato in cui si è visto pochissimo. Arrivato dal Liverpool a parametro zero nel giugno 2018, ora potrebbe essere ceduto a gennaio.

