Juve-United, Allegri va di fretta: «Centriamo il primo obiettivo»

di Alberto Mauro

Il primo obiettivo stagionale è distante solo un punto, Allegri vuole mettere al sicuro gli ottavi di Champions già domani sera per poi doversi preoccupare solo del campionato. «In questi momenti non si vincono i trofei, ma domani potremmo conquistare il primo obiettivo stagionale, o il primo posto del girone oppure la qualificazione, poi conta arrivare a marzo nelle migliori condizioni fisiche mentali ed essere competitivi. Lo sfogo di Benatia? Essere in una grande squadra comporta anche delle panchine, abbiamo 5 difensori importanti. Lo considero al pari agli altri, è difficile trovare giocatori al livello di Benatia in giro». Mandzukic e Chiellini tornano a disposizione, Giorgio sicuro titolare, Mario è in ballottaggio con Cuadrado accanto a Dybala e Ronaldo. «La caviglia di Mandzukic sta bene,domenica non l’ho portato in panchina perché avevo paura che facendo gli scalini si facesse male... Douglas e Bernardeschi sono out, speriamo che Bernardeschi possa tornare col Milan, out anche Kean per affaticamento ed Emre Can, speriamo torni al più presto. In attacco potrebbero giocare gli stessi tre di Old Trafford, Cuadrado, Ronaldo, Dybala, ma Mandzukic è un giocatore molto importante per noi. Lui e Khedira sono recuperati, gli altri stanno tutti bene, compresi Matuidi e Cancelo. Ecco, potrebbe riposare Matuidi visto che Khedira sta bene. Ronaldo non ha ancora segnato in Champions? In Europa al momento ha giocato solo una partita, facendo un assist».

