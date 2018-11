Live Juventus-Man.United 0-0 A Torino tornano Mourinho e Pogba

E' impressionante il tabellino di marcia della Juventus in Champions League fino a questo momento: 3 partite disputate e 3 vittorie, 6 gol segnati e nessuno subito; stasera a fare visita alla corazzata guidata in campo dall'immenso talento di Cristiano Ronaldo c'è un'ex squadra del campione portoghese, il Manchester United, con la voglia di riscattare la sconfitta patita ad Old Trafford 15 giorni fa per mano dei bianconeri grazie al gol messo a segno da Dybala.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Manchester United (4-3-3): De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard, Sanchez, Martial.

© RIPRODUZIONE RISERVATA