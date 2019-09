Juve, Mandzukic non convocato in accordo con Sarri: cerca squadra

L'esclusione di Mario Mandzukic dalla lista dei convocati per Fiorentina-Juventus è stata presa di comune accordo tra il calciatore e Maurizio Sarri. Lo precisano fonti della società bianconera. Il centravanti croato starebbe valutando l'addio alla Juventus e sarebbe in cerca della miglior destinazione per proseguire la stagione. Da qui la decisione, presa in accordo con Sarri, di non essere convocato per la trasferta toscana di domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA