Juve, l'emozione di Martusciello: «Siamo motivati a fare benissimo»

«Siano curiosi di vedere come la squadra risponderà alla prima in casa, in una cornice di pubblico importante, in un match clou. Siano motivati a fare non bene, ma benissimo». Così Giovanni Martusciello, vice di Sarri, nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Napoli. «Il Napoli - ha aggiunto - è la squadra che negli ultimi anni si è avvicinata di più alla Juve, ha un grande allenatore».

