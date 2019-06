Juve, live la presentazione di Sarri: «È ora di smetterla coi cori razzisti»

Inizia l'era Sarri alla Juventus. Il tecnico scelto dal club bianconero per ricevere il testimone da Allegri è sbarcato ieri sera a Torino e oggi s'è presentato nella sala Giovanni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium in giacca e cravatta. «Sono molto contento di essere qui oggi», le sue prime parole da allenatore della Juventus.



Sarri non rinnega il suo passato partenopeo: «Da bambino ero tifoso del Napoli e lì ho dato tutto, dal punto di vista professionale e morale». Poi però le strade si sono separate: «Nell'ultimo mese - dice nel suo primo giorno da allenatore della Juventus - ho avuto dubbi, che la società mi ha tolto presentando Ancelotti. Non è stata colpa della società, ma mia, perché il dubbio tra continuare o andare via era forte. Ho preferito andare all'estero, per non passare subito a un'altra italiana. Penso di avere rispettato tutti».



Come sarà l'accoglienza al San Paolo? ​«Una cosa è certa - taglia corto Sarri - se esco dal San Paolo so che se mi applaudono è una manifestazione d'amore, se mi fischiano è una manifestazione d'amore. Uscirò volendogli bene come prima, in un modo o in un altro».



Adesso esiste solo la Juventus: «L'emozione c'è ed è forte. La Juve mi da l'opportunità di tornare in Italia, è il coronamento di una carriera lunghissima che nell'80% del percorso è stata anche difficilissima. Non ho mai visto una società tanto determinata a prendere un allenatore». Il primo oviettivo è la Champions League: «La Champions è un sogno da perseguire con determinazione feroce, con la convinzione che è obiettivo con un coefficiente di difficoltà mostruoso», avverte Sarri.



Il punto fermo della sua Juve sarà ovviamente Cristiano Ronaldo: «Ho allenato giocatori molto forti nel Chelsea, ma con CR7 siamo a un livello superiore: è il top mondiale. Allenarlo è un'emozione, è un ragazzo che ha quasi tutti i record che si possono avere nel calcio mondiale. Mi piacerebbe incidere e fargliene battere qualcun altro», sorride Sarri.



Il volto dell'allenatore di Figline diventa invece serio quando si parla di cori razzisti: «Non posso cambiare il mio punto di vista solo perché ho cambiato società. L'Italia dovrebbe smetterla. I cori razzisti o di discriminazione territoriale sono una manifestazione di inferiorità netta rispetto a quello che si respira negli stadi europei. Il Napoli è una delle squadre che subisce questo tipo di atteggiamenti e la mia idea è la stessa: è ora di finirla di restare 30-40 anni indietro rispetto all'Europa».



La chiosa è sull'abbigliamento: «La tuta in campo? Parlerò con la società, non lo abbiamo ancora fatto. Io preferirei non andare con la divisa sociale, chiaramente fuori dal campo indosserò la divisa sociale, c'è scritto nel contratto, in campo vediamo. L'importante è che a questa età non mi mandino nudo...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA