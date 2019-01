Live Juventus-Milan 0-0 Douglas e Cancelo vicini al gol

Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana.



SEGUI LA DIRETTA



- 17' ottima incursione di Cancelo in area, il suo tiro sfiora di pochissimo il palo alla destra di Donnarumma

- 12' primo tentativo del Milan: destro molto largo di Calhanoglu

- 9' problema per Bakayoko, toccato duro da Bentancur

- 4' ottima iniziativa di Douglas Costa la sua conclusione termina di poco fuori

- 2' invasione pacifica di un tifoso in campo

- tutto è pronto: inizia la partita

- squadre in campo





FORMAZIONI



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Allegri



Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Castillejo, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso



ARBITRO: Banti di Livorno

