Juve, Allegri e la sua sfida al Napoli: «Scontro diretto? Conta più per loro»

TORINO – “Classifica alla mano domani sera è molto più importante per loro che per noi, al momento siamo stati bravi, domani dobbiamo essere bravissimi”. Max Allegri mette pressione al Napoli e carica la Juve. “Serve una partita tosta, da Juve, sarà una bella sfida. Poche squadre negli ultimi anni hanno giocato quasi tutte le partite come noi, ma non basta. Per riscrivere la storia bisogna correre e mettersi in discussione, le motivazioni fanno la differenza. Devono pedalare tutti, altrimenti un compagno ti ruba il posto, in campo tutti amici ma in settimana negli allenamenti tutti nemici”. In attacco il sacrificato dovrebbe essere Dybala e non è da escludere la difesa a tre. “Dybala? Alcune scelte fortunatamente sono dolorose, la panchina toccherà a Dybala, Mandzukic, e anche Bernardeschi, il più in forma.Domani giocano sicuro Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo, per gli altri arrangiatevi. E’ giusto che CR7 giocasse a Manchester. Sta facendo bene, col Bologna ha giocato per la squadra. Dobbiamo migliorare nel trovarlo con passaggi e smarcamenti. Napoli l’anti Juve? Il Napoli in questo momento ha 3 punti di distacco da noi. L’Inter si sta riprendendo, Milan e Roma sono ancora indietro”. Ancelotti è il valore aggiunto degli azzurri. “Il Napoli ha preso l’allenatore più vincente di tutti, la squadra sta rispecchiando e le sembianze dell’ allenatore. Ancelotti ha vinto molto, io molto meno. Siamo simili come modo di affrontare le cose. Veniamo dalla stessa scuola, stamattina guardavo il palmares poi a un certo punto ho smesso; se si fermasse un attimino di vincere.... In bocca al lupo a Berlusconi e Galliani, magari tra due anni ce li troviamo contro”.

